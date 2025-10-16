Ecopitas Producción Ecológica tiene capacidad para una 800 gallinas. El primer lote de ellas llegó en 2018 y su propietaria, Emma Álvarez contabiliza actualmente más de 570 ejemplares.

En la finca, de 24.000 metros cuadrados, las gallinas pasan la mayor parte de las horas en los parques, comiendo, al sol, y disfrutando al aire libre y en el periodo de descanso y durante la puesta están dentro de la nave. Los huevos se recogen dos veces al día y se clasifican por tamaños para luego envasar y distribuir. También se realiza venta directa al consumidor en la misma granja, lo que permite comprobar en vivo el funcionamiento de la misma. Y además se da la oportunidad de que colegios y asociaciones puedan conocer el funcionamiento de una granja totalmente ecológica. Tiene la ventaja de ser la primera granja de este tipo que se sitúa en la zona centro de Asturias.

Las diferencias entre un huevo ecológico y los que no lo son, son notables. Emma, cuenta que cada vez más las personas se preocupan de la calidad de los alimentos que adquieren y su procedencia, y lo comprueba todos los meses en el mercado artesanal de Gijón, donde ve como la gente prefiere gastarse un poco más en productos ecológicos, porque saben que su precio está justificado.

Ecopitas ofrece la posibilidad de apadrinar una gallina por 12 euros al mes a cambio de 30 huevos mensuales y una donación en nombre del padrino a un comedor social ."Apadrinar una gallina" es una iniciativa que trata de promover la comida saludable y de calidad a la vez que dona alimentos para los más necesitados. La idea del apadrinamiento, surgió gracias ala inspiración de una granja convencional de un pueblo de Zaragoza, y la iniciativa recibió rápido una gran acogida. Además, Ecopitas envía fotos y vídeos de las gallinas a los padrinos.

Álvarez es consciente de que la agricultura ecológica puede suponer una buena vía de ingresos para el campo asturiano. Su proyecto ha logrado el apoyo del Plan Leader de la Montaña Central para el impulso de la zona rural de la comarca, unos fondos, muy necesarios para revitalizarla.