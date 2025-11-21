Dos mineros fallecen en un derrumbe en TYC Narcea

Dos mineros fallecidos por el hundimiento del suelo en el nivel menos de la mina TYC Narcea en Vega de Rengos, Cangas del Narcea.

Es el resultado del accidente del que hubo aviso a las cinco de la tarde del viernes y que se produjo a un kilómetro y medio de la bocamina. Los cuerpos fueron encontrados casi tres horas después por parte de la Brigada de Salvamento de Hunosa que se desplazó en helicóptero de Emergencias del Principado. Un tercer minero del que inicialmente no se sabía nada pudo salir por su propio pie.

Efectivos de Emergencias del Principado y Guardia Civil aguardaban junto a ambulancias en el exterior a la espera de noticias de los brigadistas.

El consejero de Industria del Principado de Asturias Borja Sánchez ha indicado que la última inspección del Principado fue este jueves y presentaba una situación normal. Sánchez ha pedido dejar trabajar a los técnicos para saber las causas del accidente.

TYC Narcea se dedicaba a investigar si el mineral de antracita servía para usos como conseguir grafito. Tras el accidente de Mina Cerredo el 31 de marzo con 5 mineros fallecidos en una explosión, TYC Narcea vio suspendido su proyecto de investigación complementaria hasta que el 5 de junio el Principado dio su visto bueno a reanudar la actividad. En aquellas semanas de primavera, los trabajadores y el tejido social, político y económico de la comarca suroccidental pedía la recuperación de la actividad en esta instalación minera que cuenta con una plantilla de más de 60 personas.

Con este accidente, Asturias suma 7 fallecidos en la minería en 2025. La minería extractiva de carbón dejó prácticamente de existir hace 6 años.