Dos aldeas desalojadas en Ibias

Este es el último informe del Principado sobre los incendios, con especial atención a los nuevos fuegos de Ibias y Tineo.

Los incendios en Asturias son ocho. Hay seis activos: el de Ibias, Degaña, el de Genestoso en Cangas del Narcea y el de Somiedo en Caunedo/Gúa/Perlunes y Tineo (2) y dos estabilizados Ponga y Cabrales.

En el caso de Ibias, dada la rápida propagación del mismo y el intenso humo generado, ha sido necesaria la evacuación de la localidad de Villamayor y Villarcebollín. Se ha recomendado la evacuación preventiva de las localidades de Piñeira, Centenales, Andeo y Dou.

La primera llamada a la sala del 112 informando del incendio fue a las 18:04 horas. De inmediato, debido a la rápida propagación del mismo, se decidió proteger a la población. Además se inició la movilización de medios que comenzaron con los trabajos de extinción, para lo que se movilizaron efectivos de Bomberos de Asturias, la Brif de Tineo, la UME, los bomberos voluntarios franceses y dos empresas forestales, además de un helicóptero de Bomberos de Asturias y el helicóptero bombardero de Ibias. También se han solicitado medios al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), que ha enviado un hidroavión Foca y dos helicópteros Lima.

Durante la noche se llevarán a cabo labores de contención sobre los cortafuegos existentes, para evitar su avance. Además, se ha movilizado maquinaria pesada para establecer líneas de defensa que permitan defender las poblaciones que puedan verse afectadas.

Para la atención de las personas evacuadas se ha activado la ERIE Psicosocial y de Albergues de Cruz Roja.

Se continúa con las labores de extinción en el incendio de Degaña donde se mantienen los trabajos de defensa sobre la línea divisoria entre ambas comunidades. En Anllares de Sil, de donde procede este incendio, se ha reproducido una zona de pinar que obligó al Miteco a redirigir a tres medios aéreos y la Brif Puerto de Puerto Pico a esta zona para apoyar en las labores de extinción. En las tareas de extinción también colaboraron efectivos de Bomberos de Astuiras. En el sector asturiano del incendio trabajan Bomberos de Asturias, la Brigada de Refuerzo de Incendios Forestales (Brif) de Tineo (2) y Ruente, la brigada de Navarra, la Unidad Militar de Emergencias (UME), además de cuatro medios aéreos: un helicóptero de Bomberos de Asturias, un bombardero de Ibias, así como dos helicópteros de las Brif y cuatro bulldozer. La UME y la Brif han instalado tres depósitos auxiliares para recarga de agua, con capacidad de entre 12.000 y 16.000 litros.

En el incendio de Genestoso–Somiedo, procedente del incendio leonés de Orallo, se ha trabajado refrigerando todas las zonas altas. En la jornada de hoy las tareas de extinción las han desarrollado los Bomberos de Asturias, efectivos de la UME, además de una empresa forestal y una retroaraña, además de un helicóptero Lima del Miteco.

Respecto al incendio de Somiedo (Caunedo-Gúa-Perlunes) se ha trabajado entre el collado de las Arenas y Perlunes, al este de la peña de la Mochada. Aquí trabajan Bomberos de Asturias, Guardería del Medio Natural, dos empresas forestales con apoyo de dos medios aéreos: un helicóptero de Bomberos de Asturias y un helicóptero Lima del Miteco.

El incendio de Tuña, en Tineo, humean zonas dentro del incendio en él trabajan Bomberos de Asturias, una empresa forestal y un helicóptero de Bomberos de Asturias.

Y en el de Bustellán, en Tineo trabajan Bomberos de Asturias.

Incendios estabilizados (2)

La Uña/Arcenorio (Ponga): trabajan en él Bomberos de Asturias y una empresa forestal y no humea. Será revisado por la Guardería de Medio Natural.

Camarmeña (Cabrales): tiene algún foco caliente al inicio de la senda del Cares en la vertiente leonesa, en seguimiento por la Guardería de Medio Natural.