La DGT presenta sus planes de vialidad invernal en Asturias

La Delegación del Gobierno en el Principado de Asturias y la Dirección General de Tráfico DGT han actualizado el Protocolo de Coordinación ante Nevadas y otros Fenómenos Meteorológicos Adversos que puedan afectar a la Red de Carreteras del Estado durante la campaña 2025-2026. El Protocolo tiene como finalidad reforzar la coordinación entre los distintos órganos de la Administración General del Estado en el desempeño de sus funciones para garantizar la vialidad y la seguridad de los desplazamientos en la Red de Carreteras del Estado ante la posible aparición de nevadas u otros fenómenos meteorológicos extremos. Su objetivo es minimizar el riesgo de accidentes o alteraciones en las condiciones de circulación, establecer las restricciones de tráfico necesarias hasta que se restablezca la normalidad y asegurar la adecuada atención a las personas ocupantes de los vehículos cuando las circunstancias lo requieran.

Medios disponibles y zonas de actuación

El Estado dispone para su red de carreteras en Asturias de 53 equipos quitanieves (quitanieves, cargadoras y turbo fresadoras), depósitos con 9.900 toneladas de fundentes y casi medio millón de litros de salmuera disponibles en puntos estratégicos. Los puntos más sensibles se localizan en el Puerto de Pajares (N-630) y la Autopista AP-66 (Campomanes–León), donde se concentran la mayoría de medios de vialidad invernal y donde hay 8 áreas de embolsamiento con capacidad para 770 camiones y 885 turismos. En el caso de la AP-66, el protocolo contempla medidas específicas debido a las obras de mejora en varios túneles, levantando las restricciones de obra para mantener la fluidez y seguridad del tráfico.

Durante los episodios de nieve o hielo se informará de manera continua a través de paneles de mensaje variable en las principales vías, canales oficiales de la DGT (www.dgt.es, @DGTes en X, boletines de radio y app DGT) y gabinete de prensa de la Delegación del Gobierno, encargado de centralizar la información a los medios. Además, se mantendrá la coordinación con el 112 Asturias y las asociaciones de transporte para informar sobre las restricciones al tráfico y zonas de embolsamiento.

Colaboración y comunicación

El protocolo contempla tres fases operativas según la evolución de la situación:

-Alerta, cuando se emiten avisos de nevadas de nivel rojo o naranja de AEMET.

-Preemergencia, cuando la intensidad de la nevada haga prever dificultades para la circulación o la nieve caída en la calzada, el hielo o cualquier otra circunstancia dificulten efectivamente la circulación.

-Emergencia, cuando sea preciso atender a personas bloqueadas o que no puedan seguir viaje por sus propios medios.

En caso que sea necesario realizar desplazamientos por zonas con aviso naranja o amarillo por nevadas las condiciones del viaje pueden verse afectadas, por lo que es necesario atender a las siguientes indicaciones:

-Extremar la precaución cuando se circule por las áreas y vías afectadas por esta previsión, así como disponer de los medios y equipamiento adecuado para transitar en condiciones de seguridad, entre ellas cadenas o neumáticos de invierno.

-Prestar atención a la señalización en los paneles de mensaje variable y a las indicaciones de los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.

-Dejar libre el carril izquierdo y circular en convoy, es decir, un vehículo detrás de otro, para permitir el paso de vehículos de conservación de carreteras y quitanieves.

-Conocer los colores de la nieve y sus condiciones de circulación. La circulación por la AP-66, debido al gran número de túneles existentes, impide por razones de seguridad el uso de cadenas para circular por la vía, por lo que

dentro del nivel rojo únicamente se permite el paso a vehículos equipados con neumáticos de invierno.