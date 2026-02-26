SUCESOS

Detenido en Pola de Allande por acuchillar a un hombre de 53 años

La víctima estaba ayudando a su hermana a recoger objetos personales de la vivienda del agresor quien tenía orden de alejamiento de la mujer

Oviedo |

Vehículo de la Guardia Civil (archivo)
Vehículo de la Guardia Civil (archivo) | Guardia Civil

La Guardia Civil en Asturias detiene a un hombre como supuesto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa en Pola de Allande. La víctima es un varón de 53 años que había acudido esta noche con su hermana, víctima del violencia de género, al domicilio del agresor para recoger pertenencias de ella. Fue entonces cuando el agresor atacó al hombre con un cuchillo clavándoselo en un costado. El agredido fue atendido inicialmente en el centro de salud de Grandas de Salime y luego trasladado en ambulancia al Hospital de Jarrio. La Guardia Civil detuvo al supuesto agresor y fue trasladado al cuartel de Pola de Allande.

