El detenido por asesinar a Karilenia pasará hoy a disposición judicial

Paso judicial

El detenido por elpasará este lunes a disposición del juzgado número dos de. Francisco, de 72 años, ha pasado el fin de semana en calabozos de la Policía Nacional tras ser arrestado la medianoche del viernes al sábado tras acuchillar mortalmente a su pareja, Karilenia, de 40 años. Con el paso de las horas se supo que tiene antecedentes penales aunque entre ambos no había denuncias. Además, también se ha sabido que se salvó de un incendio en su vivienda de Sama en el que falleció su anterior pareja. La Consejería de Derechos Sociales se ha puesto a disposición de la familia. Karilenia tenía tres hijos menores.

Condenas y controversia con Canteli

A lo largo del fin de semana se han sucedido las muestras de condena del primer asesinato por violencia de género en Asturias desde mayo de 2021 cuando fue asesinada Teresa Aladro en Laviana. Su pareja la mató de un tiro. Es algo que recordó el presidente del Principado Adrián Barbón en el minuto de silencio del sábado por la tarde en Sama: "condenar con toda la fuerza de la que somos capaces y especial quien tiene responsabilidades públicos tenemos que hacer una condena explícita y sin paliativos".

Las fuerzas de la izquierda y organizaciones feministas han sido muy críticas con el alcalde de Oviedo Alfredo Canteli cuando indicó que los minutos de silencio "están bien pero al final no sirve de nada". Canteli dijo que "mueren mujeres y hay que estar aquí haciendo minutos de silencio, ¿y cuando mueren los hombres?", se ha preguntado, para después decir que "Dios quiera que mueran las mismas que los hombres y que sea una al año". "Haremos todos los minutos de silencio que queráis. Uno cada día, uno cada semana. Pero al final no sirve de nada", declaró. El presidente del PP de Asturias Álvaro Queipo afirma que su partido está "comprometido contra la violencia de género. No hay colores políticos ni bandos, no puede haber ni el más mínimo tono de gresca"