El Desarme de Oviedo ya es Fiesta de Interés Turístico Nacional

El Desarme de Oviedo recibe la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional a petición del Ayuntamiento de Oviedo y con el informe favorable del Principado de Asturias. Es una aspiración que la ciudad y varios colectivos tenían desde hace tiempo para enaltecer una de las fiestas gastronómicas más antiguas de España que se celebra anualmente cada 19 de octubre con garbanzos con bacalao y espinacas, callos al estilo de Oviedo y arroz con leche.

La secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, reconoce el trabajo de la Cofradía Gastronómica por una organización que “va más allá de la ciudad, tanto por la comida como por la programación complementaria, con un extraordinario atractivo turístico”. La solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en la orden ministerial que regula estas distinciones. El Desarme de Oviedo tiene sus orígenes en el siglo XIX, como conmemoración de la defensa de la ciudad por parte de la milicia local frente al asedio de los carlistas en 1836, y se fundamenta en unas platos que han ido evolucionando a lo largo del tiempo hasta llegar al actual menú que preside cada año las mesas de los restaurantes de Oviedo el 19 de octubre. Rosario Sánchez ha felicitado por este reconocimiento a la ciudad de Oviedo y, de manera especial, “a la Cofradía Gastronómica del Desarme, que se encarga de organizar, promocionar y publicitar, más allá de la ciudad, tanto la comida como toda la programación complementaria, lo que supone un extraordinario atractivo turístico”.

En los últimos años y con protagonismo de la Cofradía del Desarme, las jornadas gastronómicas se vinculan a distintos actos culturales, desfiles, pasacalles y recreaciones históricas del evento en las que participan cofradías gastronómicas de todo el país y diversos países europeos. Con la declaración de la fiesta del Desarme de Oviedo ya son 163 las fiestas populares de España declaradas como Fiestas de Interés Turístico Nacional. En el Principado de Asturias, se trata de la décima fiesta con esta distinción.