David Castillo: "Antes éramos más libres para reírnos"

Nuestro invitado de hoy es intérprete y también poeta. David Castillo empezó como actor de publicidad, a los siete años, e hizo su incursión en la pequeña pantalla, en 2003, en series como Hospital Central, Ana y los siete o Manolito Gafotas.

Con una consolidada carrera teatral, que incluye el haber sido seleccionado, en 2015, para formar parte de la joven compañía nacional de teatro clásico, lo cierto es que, en el ideario popular, de este país, siempre será el Jonathan. El rebelde hijo pequeño de Carmen Machi a quien el actor y director, Paco León, llevará, este año, a la gran pantalla, con el estreno de Aída y vuelta.

El próximo día 23, aterriza en las tablas del Centro Niemeyer de Avilés, con Mihura, el último comediógrafo. Una comedia escrita por Adrián Perea y dirigida por Beatriz Jaén.