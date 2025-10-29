Daniel Guzmán: "Creo que por amor estaría dispuesto a hacer todo. Por amor, podría mover el mundo"

Hoy me siento delante de un hombre orquesta. La verdad es que desconozco si entre sus virtudes está el saber tocar algún instrumento. Pero, de lo que sí estoy segura es de que pocas personas son capaces de producir, dirigir y protagonizar un largometraje, todo a la vez, y además repetir.

Y, aunque muchos de ustedes, le asociarán con el número 21 de la calle Desengaño, lo cierto es que antes de ganar dos Goyas, Daniel Guzmán llegó a preparar las oposiciones de bombero, se hizo boxeador profesional y hasta piloto de motos. Y sí, también tiene un pasado como grafitero…

Esta tarde viene a los cines embajadores a presentar su nueva película, La Deuda. Y aquí sentados, en esta sala vacía, solo puedo pedir una cosa; que la deuda que adquiramos él y yo, después de este café, sea una historia con tanto amor pero con mucha menos culpa, que la historia que hoy nos ha hecho coincidir.