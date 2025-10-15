Dani Mateo: "Si un periodista no trabaja para la verdad, debería hacer un ejercicio de reflexión y dedicarse a otra cosa"

Hoy comparto café con un licenciado en Periodismo, que me gusta a mí destacarlo. Pero Daniel Mateo Patau también es cómico, actor y presentador de radio y televisión.

Aunque algunos le recuerdan de su etapa en el Club de la Comedia, lo cierto es que la mayoría de ustedes le ubicarán mejor como colaborador de programas como Sé lo que hicisteis... o El intermedio.

El presentador de Zapeando viene, este sábado, al Teatro Filarmónica de Oviedo, a desencajarnos, una vez más, con su humor singular y con una pregunta que nos hará reflexionar: ¿Por qué no te callas?