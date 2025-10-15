UN CAFÉ CON ALBA VÁZQUEZ

Dani Mateo: "Si un periodista no trabaja para la verdad, debería hacer un ejercicio de reflexión y dedicarse a otra cosa"

El Periodista y comediante trae al Filarmónica su espectáculo, ¿Por qué no te callas?

ondacero.es

Oviedo |

Hoy comparto café con un licenciado en Periodismo, que me gusta a mí destacarlo. Pero Daniel Mateo Patau también es cómico, actor y presentador de radio y televisión.

Aunque algunos le recuerdan de su etapa en el Club de la Comedia, lo cierto es que la mayoría de ustedes le ubicarán mejor como colaborador de programas como Sé lo que hicisteis... o El intermedio.

El presentador de Zapeando viene, este sábado, al Teatro Filarmónica de Oviedo, a desencajarnos, una vez más, con su humor singular y con una pregunta que nos hará reflexionar: ¿Por qué no te callas?

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer