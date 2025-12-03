Coti Sorokin: "La vida es cuestión de aprender de los errores"

Hoy me acompaña un zurdo que lleva más de 40 años tocando la guitarra con la mano derecha. Un cantautor, músico y compositor, de origen argentino que, durante cuatro años, se convirtió en el inmigrante ilegal más famoso de España, con más de 300 mil discos vendidos y un premio Ondas.

En sus inicios, Roberto Fidel Ernesto Sorokin formó parte del grupo Luz Mala, ha trabajado con Andrés Calamaro, quien le bautizó como el Bob Dylan Latino, además de colaborar con bandas como Enanitos Verdes o Café Tacvba y cantantes como Fito Páez. Además, ha compuesto para David Bisbal, Sergio Dalma o Enrique Iglesias, entre otros artistas.

De padre médico y madre pianistas, tras 30 singles editados como solista, este sábado nos presenta su nuevo disco, Serenata en Mi Mayor para un amor y un atardecer, en la sala Tribeca, de Oviedo, como parte de su gira 20 TOUR 25.