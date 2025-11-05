Carolina Iglesias y Victoria Marín aterrizan en Asturias con 'Mentira y Traición'

Hoy ampliamos espacio para servir, no uno, si no dos cafés. La suerte es que Carolina Iglesias y Victoria Martín, ya están acostumbradas a compartir, al menos, mesa y micrófono.

El humor las unió, en plena pandemia para hacernos a muchos, entre los que me incluyo, escaparnos de la realidad del confinamiento. Desde entonces, han estado estirando un chicle, en formato podcast, que esperemos sea infinito, con mucha ironía. Y aunque ellas se definan como cómicas y guionistas, y huyan de la etiqueta de influencers, lo cierto es que el casi millón de seguidores, solo en Instagram, que aúnan entre percebes y grelos y living postureo, no juega mucho a su favor, que digamos.

La retranca gallega y la chulería de Madrid se unen el próximo fin de semana, en el Teatro de la Laboral, de Gijón, para hablarnos de mentira y traición.