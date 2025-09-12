Carmen Morales: "Me encantaría revivir cualquier momento con mi madre. Conversar con ella, charlar hasta las tantas..."

Carmen Morales es actriz aunque también ha hecho sus pinitos como cantante. No en vano, le viene de familia. Y no hablamos solo de sus padres, que también.

Ahijada de Lola Flores, terminó su etapa de instituto, en la ficción, eso sí, a sus 26 años. Y es que, como dejó claro en más de una temporada en televisión, la vida al salir de clase era mucho más interesante que la jornada lectiva.

Tras deleitarnos con su destreza en la cocina, con su participación en la última edición de Bake Off: famosos al horno, se volvió a subir al escenario con El novio de España, en 2024, tras más de una década dedicada a su hijo.

Con Querida Agatha Christie, obra escrita y dirigida por Juan Carlos Rubio, que protagoniza junto a Juan Meseguer, se meterá, en las tablas del Teatro Filarmónica de Oviedo, y como parte del ciclo de teatro de San Mateo, en la piel de la escritora de novela negra más conocida del planeta.