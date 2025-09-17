UN CAFÉ CON ALBA VÁZQUEZ

Carlos Sobera: "El 90% de las citas salen mal, porque la mayoría de la gente llega sin honestidad y con complejos"

El actor protagoniza Inmaduros, en el Teatro Filarmónica, junto a Ángel Pardo

ondacero.es

Oviedo |

Hoy me acompaña un exprofesor de Derecho. Sus más de diez películas, además de varias series de televisión y obras de teatro le acreditan también como actor. Aunque si por algo se caracteriza este vasco, natural de Barakaldo, es por haber vivido toda su vida, y por fortuna, atendiendo al resultado, a contracorriente.

En 1980, Carlos Sobera creó un grupo de teatro, La Espuela, e incluso se aventuró a comprar un teatro, años después, en pleno centro de Madrid. Si bien muchos le ubican como presentador de míticos concursos como ¿Quién quiere ser millonario? o realities como First Dates o Supervivientes, lo cierto es que su experiencia en eso de las primeras citas le viene de atrás…

Este fin de semana, le veremos en el escenario del ovetense Teatro Filarmónica, junto a Ángel Pardo, protagonizando Inmaduros. Una obra creada por Juan Vera y Daniel Cúparo y dirigida por Juan Luis Iborra.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer