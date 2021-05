Despedida musical a Daniel Leggett

La segunda parte de este curso 2020/2021 el Instituto de Educación Secundaria Cangas del Narcea ha contado con la presencia de un auxiliar de conversación. Su nombre, Daniel Leggett, llegado desde Belfast (Irlanda del Norte), y hoy le han brindado un acto de despedida, en la que es su última semana.

Tanto alumnado como profesorado se muestran encantados con su labor, y se confiesa estar muy a gusto aquí, donde ha pasado 5 meses, algo no muy habitual ya que estos auxiliares suelen estar más tiempo, desde principios de curso hasta finales de mayo, pero este año, por las restricciones impuestas por la pandemia, los programas de movilidad de este tipo tuvieron que empezar en enero.

Para despedirle como se merece, desde la Sección Bilingüe del instituto, y más concretamente desde los Departamentos de Música e Inglés, surgió organizar una breve actuación musical en directo en la que participó alumnado y profesorado.

Por parte de los primero: Selene Romero, Adrián Arbas, Lucas Santiago y Ángela Fernández (a la voz los tres primeros, y al pandeiro la última).

Por parte de los profesores: Raquel Gil (Música), Matías Vega (Física y Química), Miguel Laria (Inglés), y el propio Daniel Leggett.

El alumnado seleccionado pertenece a los grupos de 1º ESO (A y B) interpretaron la canción tradicional irlandesa “Molly Malone”, que fueron ensayando en ratos libres con su profesora de música.

Además, ya sin el alumnado, interpretaron la tradicional “Whiskey in the Jar” y la canción “Dirty Old Town”, en la versión popularizada por The Pogues.

Todo estos sucedió éste miércoles por la mañana, durante los dos períodos de recreo, aplicando todas las medidas se seguridad sanitaria (distancia, mascarilla y uso de hidrogel), de lo cual se encargaron algunos profesores voluntarios.

Además, bajo estas mismas restricciones hubo reparto de público, el primer pase fue con el alumnado de 1º ESO (A y B) y el del segundo con los de 1º ESO (C, D y E).

Hemos hablado con Miguel Laria y el propio Daniel Leggett, quien asegura no querer irse, destaca el pote asturiano, el cachopo y promete venir para el Carmen.