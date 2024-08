Concierto de verano de Joaquín Pixán en el Teatro Toreno

"Vuelvo a mi Cangas natal con la misma ilusión de aquella primera vez que canté en el Club, a mis 17 años, -de la mano de Cándido Membiela- y que supuso una emoción difícil de describir. Es, desde luego, algo imborrable en mi memoria.

Todos estos años de trayectoria profesional por escenarios de todo tipo han servido para darme cuenta de que la música y especialmente el canto, es un vehículo de expresión y de comunicación de primer orden. Naturalmente, no voy a decir que sin música no se puede vivir, pero si me atrevo a decir que con música la vida es mucho más emocionante y placentera.

Soy muy deudor de mi voz y no quiero pensar lo que hubiera sido de mí sin ese don que la naturaleza me ha dado. Sin falsa modestia creo que el hecho de tener una voz para el canto que me ha permitido vivir de ella toda una vida, no es mérito de uno; es simplemente el destino de haber nacido con esa facultad, por tanto, nada hay de meritorio. Sin embargo, permítanme decir que sí es asunto a valorar el trabajo que conlleva intentar mejorar cada día, y sí que siento un cierto orgullo por la tenacidad y el esfuerzo que he volcado a lo largo de los años con el objetivo de alcanzar el mejor nivel musical y vocalmente posible. Nada pudiera haber hecho sin el apoyo generoso de mi familia y de muchas personas que han creído en mi desde el primer momento."

Entre el ramillete de canciones que se presentan en este recital hay algunas que se interpretan por primera vez -son por tanto estreno absoluto- y se trata de músicas que he escrito ad hoc para mostrarlas, en compañía de unos jovencísimos compañeros de viaje.

Ellos son: Aida Suárez (piano), Martín Pérez (flauta y gaita), Nel Pérez (clarinete), Maribel Glez. Morán (voz tradicional), Rubén Álvarez González (voz tradicional), Adoptino Tiso (voz tradicional).

Este recital, subraya Joaquín, es posible gracias al Ayuntamiento de Cangas del Narcea con la cesión de este Teatro Toreno y la generosidad de la familia Flórez, patrocinadora en parte del concierto. Y por supuesto, la esperada asistencia del público de Cangas, "del que durante tantos años he sentido su apoyo. Gracias a todos."

Programa

- Agua de la fuente clara

Texto: Fernando Álvarez, música: Joaquín P. Fuertes

- Cueto de Árbas

- El Redruechu de la casa

Texto: Vicente Rodríguez, música Joaquín P. Fuertes

- Arrimadín a aquel roble

Texto: Popular y Antonio Gamoneda, Música Popular y Joaquín P. Fuertes

- Señardá

Texto: Esther García, Música: Joaquín P. Fuertes

- Nieve del alto frio

- Porque será…

Texto: Ángel Fierro, música: Joaquín P. Fuertes

- Fantasía del Son d’ Arriba

(Instrumental) música: Joaquín P. Fuertes

- Donde yo me pueda ir

Texto y música: tradicional y Joaquín P. Fuertes

- La Panderetera (Instrumental)

Tradicional

- Enantes del día

Texto: Antonio Gamoneda, música: Joaquín P. Fuertes

- Estenaba (Estreno)

Texto y música: Joaquín P. Fuertes

- La Santina minera

Texto: de Antonio Gamoneda, Música: Joaquín P. Fuertes

- Hórreo y panera

Texto: Joaquín P. Fuertes y Aurelio Glez. Ovies, música: Joaquín P. Fuertes

- Rosa Narcea

Texto: Javier Almuzara, música: Joaquín P. Fuertes

- Canto a Cangas (estreno)

Texto de Alfonso Sánchez Lorenzo, música: Joaquín P. Fuerte