El Ayuntamiento lanza un Portal de Empleo y Emprendimiento

La Concejalía de Emprendedores y Actividad Económica del Ayuntamiento de Cangas del Narcea ha puesto en marcha un nuevo portal de empleo y emprendimiento bajo el nombre de "Oportunidades de empleo y emprendimiento". El objetivo principal de esta iniciativa es actuar como una "ventanilla virtual" para facilitar el contacto directo entre las empresas locales que buscan personal y los vecinos que demandan un empleo en el concejo.

Además de fomentar la inserción laboral, la plataforma también servirá como punto de encuentro para emprendedores interesados en desarrollar nuevos proyectos empresariales en el municipio, facilitando la toma de contacto entre ellos.

Carmen Rodríguez, edil de Emprendedores y Actividad Económica, destacó que el nuevo portal es una respuesta a una necesidad constante manifestada por el tejido empresarial del concejo: la dificultad para encontrar personal para sus negocios y, de manera crucial, la falta de relevo generacional para garantizar la continuidad de proyectos ya establecidos.

"Este portal pretende acercar a ambas partes," señaló Rodríguez, subrayando el valor de la herramienta para subsanar estas carencias.

El funcionamiento de la herramienta es sencillo. Los interesados deben acceder a la portada de la web municipal, donde pueden descargar la documentación necesaria: una solicitud y un anexo. El anexo variará dependiendo de si se trata de una oferta de empleo o de un proyecto de emprendimiento. En el caso de personas jurídicas, la presentación de la documentación deberá realizarse a través de la sede electrónica.

La concejala Rodríguez afirmó que, aunque se trata de una herramienta sencilla y recién nacida, ya cuenta con varias ofertas de empleo publicadas. Asimismo, hizo un llamado a trabajadores, empresarios y emprendedores a enviar sus sugerencias al Ayuntamiento para mejorar y adaptar el portal a sus necesidades reales.

Este nuevo recurso municipal se suma a una serie de iniciativas de desarrollo económico que el Ayuntamiento lleva a cabo en colaboración con entidades como la Cámara de Comercio o el Grupo de Desarrollo Rural Alto Narcea Muniellos. El objetivo compartido de todos estos proyectos es generar y desarrollar actividad económica en el suroccidente asturiano.