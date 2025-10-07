La campaña de vacunación de la gripe y covid empieza el 14 de octubre para la población general

Detalles de la campaña de vacunación de la gripe y la covid en Asturias. Para la de la gripe se han adquirido 386.000 dosis de cuatro tipos de vacunas por un valor de 4.700.000 euros. La campaña en residencias comenzará este jueves 9 y para población general el martes 14.

La principal novedad es la inclusión de la vacuna de virus sincitial para adultos tras la buena experiencia en bebés, ha indicado el director de Salud Pública Ángel López. Se mantiene para neonatos y lactantes en las siguientes condiciones: bebés prematuros de menos de 35 semanas, lactantes con cardiopatías congénitas, displasia broncopulmonar u otra patología que suponga un gran riesgo de padecer bronquiolitis. También se recomienda la inmunización a los menores de seis meses, es decir, aquellos nacidos entre el 1 de abril de 2025 y el 31 de marzo de 2026, fecha en la que finalizará la campaña. Los nacidos antes del 30 de septiembre recibirán la dosis en los centros de atención primaria, mientras que a los nacidos después se les administrará, siempre que se pueda, antes del alta hospitalaria. En total, se espera evitar cuatro de cada cinco ingresos que se producen por bronquiolitis.

Salud Pública recomienda especialmente la vacunación antigripe para personas vulnerables, colectivo que detalle la subdirectora de Cuidados Marta Huerta: quienes hayan cumplido 60 años; personas internas en centros de discapacidad y residencias de mayores, así como otras institucionalizadas de manera prolongada; personas con enfermedades crónicas, sea cual sea su edad; mujeres embarazadas; personas que conviven con otras que tienen un alto grado de inmunosupresión.

También se recomienda para otros grupos como personal de centros y establecimientos sanitarios y sociosanitarios públicos y privados; personas que trabajan en servicios públicos esenciales, con especial énfasis en fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, fuerzas armadas, bomberos y servicios de protección civil; población infantil de 6 a 59 meses; personas de 5 a 59 años que presentan un mayor riesgo de complicaciones, como las fumadoras; estudiantes en prácticas en centros sanitarios y sociosanitarios; personal de guarderías y centros de educación infantil hasta los 6 años; personas con exposición laboral directa a aves, mustélidos o ganado porcino.

Respecto a la vacuna de covid, las peticiones han caído en los últimos tres años pero también es aconsejable en mayores de 70 años y los grupos habituales de riesgo. En los próximos tres años se dedicará un millón extra para comprar esta profilaxis, indica López.