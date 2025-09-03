Belinda Washington: "Las mujeres están capacitadas para ser grandes dirigentes cuando se las deja"

Nuestra invitada de hoy es actriz, presentadora y cantante. Y aunque su nombre podría parecer un pseudónimo artístico lo cierto es que el acento británico de su apellido tiene justificación.

Natural del Reino Unido, Belinda Washington empezó su trayectoria en la pequeña pantalla, en los años 90, en Antena 3, de la mano de Jesús Hermida. Un año antes, debutaba, como actriz, en la serie, también de esta casa, Hermanos de leche, con José Coronado.

Con Remátame otra vez, obra escrita por Rodrigo Sopeña y Alberto Papa-Fragomén, y dirigida por este último, la mujer que bautizó, a finales de los noventa, a Madonna como "la reina de los kikos y las calabazas", se subirá al escenario del Teatro Filarmónica de Oviedo, como parte del ciclo de teatro de San Mateo, el próximo día 18.

"Apreciativa" y "agradecida", Belinda Washington se confiesa con nosotros como una "disfrutona de las pequeñas cosas". Con la presentadora hemos hablado de las maravillas de ser bruja, de su faceta más macarra -al volante- y de si habrá o no nueva temporada de Paquita Salas. También hemos charlado de feminismo, de su faceta como" abogada de pleitos pobres" y de por qué me regalaría una amatista. Una mujer llena de energía y buenas vibraciones con la que, sin duda, ha sido un lujo arrancar la nueva temporada.