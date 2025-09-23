Barbón pedirá a la Comisión Europea que revoque el peaje de El Huerna

Barbón pedirá a la UE la eliminación del peaje de El Huerna

El presidente del Principado Adrián Barbón quiere liderar el proceso de eliminación del peaje del Huerna desde diferentes enfoques. En el discurso del debate de orientación política, Barbón señala que el dictamen de la Comisión Europea sobre ilegalidad de la prórroga es demoledor y lamenta que el PP no pida perdón por ello. El presidente quiere ponerse al frente del consenso para suprimir la tarifa de la AP66. “mi gobierno asume con determinación el liderazgo para poner el fin el peaje. Estamos para dar la batalla en todos los frentes”.

Eso sí, a quien va a dirigirse en ese proceso es a la Unión Europea. “El Principado va a hacer todo lo que esté en su mano para que este proceso concluya con la revocación. Con ese objetivo el Principado solicitará directamente a la Comisión Europea antes de fin de año la eliminación del peaje”.

Al socio de gobierno no le ha convencido Barbón y más tras las palabras de la delegada del Gobierno Adriana Lastra en el sentido de que no se puede suprimir el peaje sobre razones meramente políticas. El portavoz de Izquierda Unida Xabel Vegas quiere más contundencia. “Tenemos claro que estamos ante un peaje injusto que hay que eliminar ya. Nos inquietan las declaraciones de Adriana Lastra y creemos que el presidente debe alzar la voz ante argumentos improcedentes”.

El popular Álvaro Queipo está dispuesto a aliarse con quien sea para conseguir que el peaje desaparezca pero confía demasiado porque Lastra y Barbón están diciendo cosas distintas. “Damos la mano a quien haga falta para eliminar el peaje. Ahora bien, le pediría al PSOE que aclare su postura porque si tenemos al presidente pidiendo apoyo político y social y a la delegada del Gobierno diciendo que políticamente no es posible, es una disonancia evidente”. Sobre el papel de Aznar, Cascos y el PP en la prórroga, Queipo prefiere no entrar y se queda en que “está en centrado en el futuro”.

Por su parte, el diputado de Foro Adrián Pumares atribuye la posición de Barbón a que antes no hizo nada. La diputada Covadonga Tomé recuerda fue su círculo político, con el antes diputado de Podemos Daniel Ripa, quien interpuso la reclamación que llevó al dictamen europeo. La posición del Gobierno es para Tomé una tomadura de pelo que responde a la carrera del PP y PSOE de apuntarse el tanto del dictamen.

Discurso parlamentario

El presidente del Principado comenzaba su discurso en la Junta General con una mención a los mineros fallecidos en el accidente de Mina Cerredo y referencias a la oleada de incendios de agosto. En este sentido, Barbón se compromete a dotar de más fondos tanto la prevención con protección a los pueblos como al Servicio de Emergencias.

En el medio rural, promete menos burocracia y ayudar a evitar recortes de la PAC. El dirigente socialista ve que la derecha compite por el voto rural. El socio de gobierno aprecia un “tono reformista” en el discurso de Barbón pero encuentra en la política rural una de sus reticencias. El portavoz parlamentario de IU Xabel Vegas anima al presidente a actuar porque, considera, la derecha gana terreno en los pueblos. El discurso de Barbón en la apertura del debate de orientación política ha servido para reafirmar sus políticas aceptando problemas, así como para algunos anuncios concretos.

En materia de infraestructuras, un avance para la A63 con la primera calzada La Espina-Tineo. En Oviedo, no descarta una solución transitoria para la unificación de sedes judiciales y confirma que los derribos de algunos edificios en El Cristo será el año que viene. Barbón confirma que las obras de ampliación del Hospital de Cabueñes se reanudan el año que viene. En listas de espera, aunque reconoce que no es la situación deseable, cree que se está haciendo bien las cosas.

Barbón anuncia una ley de Derechos Culturales y tomar medidas de máximas protección del asturiano sin olvidar el horizonte de la oficialidad. También exigió una condena del, dice, genocidio de Gaza.

EN materia económica, anuncia que la Ofician del Principado en Madrid abrirá en octubre; se han detectado hasta 5.000 millones de inversión en 60 posibles proyectos; advierte de que una petición legal de inversión no se puede rechazar porque sería prevaricar; y sobre el anillo eléctrico central, Barbón afirma que incidirán en el Gobierno central para que sea una realidad.

En materia fiscal y con la mirada puesta en la reforma del IRPF para alcanzar al 80% de los contribuyentes con menos de 35.000 euros de ingresos, el presidente plantea que, "o se está con la reforma para la mayoría social o se está a favor de de la minoría rica".

Reacciones

Tras el discurso, la portavoz de Vox cree que Barbón no tiene medids contra la decadencia. Ironiza con la capacidad interpretativa de un político que “está enomorado de su voz”, según Carolina López. Adrián Pumares de Foro considera que el discurso es decepcionante mientras que el presidente del PP Álvaro Queipo considera que el nivel del discurso es muy bajo y demuestra que el proyecto de Barbón se ha agotado. “El peor discurso” afirma el popular. Izquierda Unida aprecia el “tono reformista” del presidente pero echa de menos convicción en la eliminación del peaje, la defensa de la Univeridsad de Oviedo y la sanidad como servicios públicos y mejoras para el medio rural. La socia presupuestaria Covadonga Tomé esperaba más de un discurso en el que afea al presidente que hable de “caso Blue Solving” para referirse al accidente mortal de Mina Cerredo. Recordamos que Tomé es la presidenta de la comisión de investigación que analiza responsabilidades, incluidas las administrativas y políticas por el siniestro.