Barbón invita a los gobiernos de comunidades a vecinas a coordinar la acción contra el fuego forestal

La última información sobre incendios en Asturias señala que están activos tres. El de Degaña donde se trabaja en una línea de defensa en el límite con León. Están desplegados 7 medios aéreos del Principado y el Estado mientras que en tierra trabajan bomberos autonómicos y franceses y militares de la UME que ha instalado dos depósitos auxiliares con 12.000 litros de capacidad. En Genestoso, hay dos helicópteros y efectivos locales así como bomberos griegos. Y en Caunedo, hay dos helicópteros y profesionales en tierra, entre ellos, técnicos de Andorra. Los incendios estabilizados en La Uña, Ponga y en Camarmeña, Cabrales.

El Consejo de Gobierno de esta mañana ha analizado la situación de los incendios. El presidente del Principado Adrián Barbón ha anunciado que planteará a los gobiernos de comunidades colindantes mejorar la coordinación de cara al futuro. Para Barbón, la clave de esta avalancha de fuegos es el cambio climático y el despoblamiento. Ha recalcado que son incendios que vienen de León y ha reiterado el agradecimiento a los efectivos de extinción. También enfatiza que habrá más dinero en el presupuesto de 2026 para prevención. El número de hectáreas quemadas se acerca las 6.000. Los efectivos de Asturias entraron en León para frenar las llamas en torno a Genestoso y se actúa sobre todo en Degaña con medios aéreos suficientes, dice el consejero de Medio Ambiente Alejandro Calvo. Tanto Barbón como Calvo han resaltado la colaboración con los ayuntamientos afectados para tramitar la petición de declaración de “zona afectada por emergencia”.

En cuanto al impacto en la ganadería, por un lado, el consejero de Medio Rural confirma que los terrenos quemados no supondrán detrimento en las ayudas de la PAC. Por otro, Marcelino Marcos anuncia una partida de 800.000 euros para forraje. Irán a los ganaderos con licencia en 9 concejos con la idea de una tramitación ágil. Esas ayudas directas a los ganaderos se moverán entre los 15 y 100 euros en función del tipo de animal, su edad y destino agropecuario. Sobre la cuantía y tipo de ayudas, Amable Fernández, presidente de los criadores de Raza Asturiana de los Valles Aseava, cree que el apoyo económico debería ser nacional. Aseava organiza mañana por la mañana en el hotel Silvota de Llanera una mesa redonda con especialistas en fuegos forestales.

Mientras, contra Barbón y más especialmente contra el consejero de Medio Rural ha dirigido su crítica el PP. El diputado popular Luis Venta le reprocha su, dice, irresponsable e indignante ausencia desde el 12 de agosto sin pisar el territorio que ardía. Lamenta también que las ayudas a la prevención de incendios llegasen 13 meses después. Venta cree que Marcelino Marcos debería dimitir del gobierno de Barbón.