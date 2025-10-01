Barbón admite que una posible prórroga presupuestaria retrasaría la petición de bonificación: "largo me lo fiais"

El presidente del Principado Adrián Barbón advierte de que “no vamos a debatir de cifras sino de la ilegalidad del peaje del Huerna”. El jefe del ejecutivo asturiano indica que “no sabemos cuánto va a tardar, pero el peaje se va a eliminar”. En todo caso, reconoce que la incógnita sobre si habrá de nuevo prórroga del presupuesto del Estado puede ser un problema dado que la prioridad es conseguir la bonificación del 100%: “largo me lo fiais”.

Barbón muestra su sorpresa porque se pregunte por la actitud de Adriana Lastra sobre el peaje. “No es la embajadora de Asturias, es la delegada del Gobierno de España” y lógicamente defiende las posiciones del ejecutivo central en el territorio y “no puede decir otra cosa, ¿qué otra cosa piensan que puede decir?”.

“Unidad, trabajo y fuerza conjunta” es la clave y en ese sentido valora el manifiesto conjunto de la Alianza por las Infraestructuras . Barbón anima a la ciudadanía a participar con la base de la ilegalidad de la prórroga dictaminada por la Comisión Europea y apela que los socialistas llevan pidiendo la eliminación del peaje desde hace muchos años, es una “demanda histórica de cada congreso”, dice el secretario de la FSA.

Barbón no olvida que la prórroga la decidió un gobierno del Partido Popular por lo que echa en falta un gesto de reconocimiento por parte de los populares asturianos. “Yo no tengo problema en discrepar de un gobierno mi partido” en cuestiones como el IVA, financiación autonómica o lobo. “Que pidan perdón”, concluye.