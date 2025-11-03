El Ayuntamiento de Oviedo prevé invertir 23 millones con cargo a remanentes

El concejal de Planeamiento y Gestión Urbanística del Ayuntamiento de Oviedo, Ignacio Cuesta, ha anunciado este lunes inversiones por importe de 23 millones de euros que el Equipo de Gobierno local, del PP, aspira a ejecutar en 2026 con cargo a remanentes de tesorería. Además el Ayuntamiento contará con un presupuesto de 33 millones de euros para más inversiones.

En unas declaraciones a los medios tras explicar a los grupos municipales el plan de inversiones, Cuesta ha explicado que la incorporación de remanentes a lo largo del próximo ejercicio servirá para impulsar el centro social integrado en el edificio Calatrava, en La Florida y en La Corredoria, la readecuación del Palacio de los Niños, el proyecto de la Plaza de Toros, la reforma de la Plaza de Trascorrales o el centro de alfarería de Faro. La reforma del mosaico del Paseo de los Álamos, ha agregado, también podría comenzar a finales de 2026 con cargo a estos ingresos.

Son actuaciones, ha dicho, que "a pesar de no figurar" en el anexo de inversiones, contará con la financiación necesaria para comenzar en 2026 y ser "una realidad" en este mandato.

33 MILLONES EN EL PLAN DE INVERSIONES

Por otro lado, Cuesta ha explicado que los 33 millones de euros que sí figuran en el proyecto presupuestario para 2026 y que se aprobará en un pleno extraordinario en noviembre, servirán para impulsar el plan director del Campo San Francisco; los documentos urbanísticos de la reordenación de la Fábrica de armas de La Vega; la revisión del PGO; incrementos "sustanciales" en contratos de mantenimiento esenciales como aceras y luminarias; o las obras en la pista de atletismo de Ciudad Naranco.

PACTO CON IU-CONVOCATORIA POR OVIEDO

Preguntado por la postura del Grupo Municipal de IU-Convocatoria por Oviedo acerca del presupuesto del año que viene, Cuesta ha asegurado que el Equipo de Gobierno está "abierto" a escuchar las propuestas que tengan "siempre que tengan encaje" en sus prioridades. En este sentido, ha explicado que el pacto alcanzado para 2025 "ha funcionado muy bien", con un grado de cumplimiento cercano al 85%. "Si IU quiere otro acuerdo para 2026, estaremos encantados de escucharles", ha dicho. En este sentido, el portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, ha asegurado este lunes que ve "margen para la negociación" en el presupuesto municipal de 2026, después de que el edil de Planeamiento y gestión Urbanística, Ignacio Cuesta, explicase a los grupos municipales el plan de inversiones para 2026. En unas declaraciones a los medios, Llamazares ha asegurado que el presupuesto tiene "posibilidades" y ofrece "margen para la negociación". "Estamos convencidos de que podremos añadir propuestas que hagan de él un presupuesto de la mayoría social", ha explicado. Si bien ha resaltado que la inversión inicial asciende a 33 millones, Llamazares considera que "hay margen" para negociar con los 23 millones con cargo a remanente de tesorería que el PP aspira a ejecutar el próximo año.

CRÍTICAS SOCIALISTAS

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza, ha asegurado este lunes que fiar las grandes inversiones de 2026 a los remanentes de tesorería en lugar de incluirlas en el presupuesto es "una broma" que "obedece más a la literatura de ficción que a la realidad". En unas declaraciones a los medios, Llaneza ha asegurado que el proyecto presupuestario de 2026 "no es el que necesita Oviedo", ya que todos los "proyectos estratégicos" para la ciudad, tales como la reordenación de La Vega, los centros sociales integrados o la plaza de toros, "no están" en las cuentas. "Lo triste es pensar en utilizar el remanente, lo que no van a gastar, para financiar obras estratégicas de la ciudad", ha lamentado

VOX PONE EL ACENTO EN LOS IMPUESTOS

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta, ha instado este lunes al presidente del PP asturiano, Álvaro Queipo, a pedir al alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, que baje impuestos a los ovetenses, al igual que se lo reclama al presidente Adrián Barbón en Asturias. En unas declaraciones a los medios en las que ha estado acompañada por la portavoz parlamentaria de Vox, Carolina López, Sonsoles Peralta ha remarcado que en Oviedo el incremento presupuestario se nutre de una "gran subida de impuestos" que implicará 8 millones más de recaudación que en el anterior ejercicio. Dado que Queipo afirmó que no apoyaría el presupuesto autonómico si no incluye una bajada fiscal, Peralta ha instado a Queipo a "exigir" a Canteli que haga lo propio.