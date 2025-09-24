IU avisa a Barbón de "sombras y contradicciones" en la acción del Gobierno

El socio de gobierno le ha leído la cartilla al presidente del Principado en el debate de orientación política de la Junta General del Principado. El portavoz parlamentario de Izquierda Unida Xabel Vegas duda de la "coherencia" de Adrián Barbón, le pregunta si de verdad quiere mantener un gobierno de izquierda tras las elecciones de 2027. Vegas dice que no se debe mirar a otro lado con las universidades y hospitales privados; no se debe bloquear la ley LGTBI; hay que ofrecer dinero público para matrícula de máster universitario; es un "fraude" considerar que Costco y la mina de oro de Salave son proyectos estratégicos; y la guerra contra la burocracia no debe reducir controles. Hay "sombras y contradicciones" que generan "desconfianza", avisa el portavoz de IU. "Conjugue menos la primer persona del singular y más la primera persona del plural. Menos ser yo y más nosotros. No podemos defender la universidad pública y autorizar universidades privadas. No podemos cantar las excelencias de la universidad pública y abrir las puertas de la universidad privada". De cara a futuro, el portavoz de Izquierda Unida pide un pacto rural y un pacto por los servicios públicos con la intención de seguir en el gobierno en favor de la estabilidad.

El presidente del Principado Adrián Barbón replica que las peticiones de Proyecto Estratégico están sin resolver y que a la Universidad de Oviedo se le puede apoyar con financiación o matrícula gratuita en Grado. El jefe del ejecutivo regional valora el papel de IU para entender el conflicto educativo que él mismo, reconoce, no supo intuir. Pero advierte de que todo lo que haga el gobierno es solidario, afecta a todos. "Ustedes forman parte de los aciertos, no son nuestros ni míos, son también suyos de IU y los errores también. Somos un todo, un ataque a Ovidio Zapico también lo es a mi como presidente del Principado".