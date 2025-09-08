Las aulas de Asturias estarán llenas este martes 9

Este martes 9 de septiembre empieza el curso escolar 25/26 con varias novedades en Asturias. Curso marcado por las primeras medidas del pacto que terminó con la huelga de junio y una dotación de 45 millones en los próximos años. 2.800 interinos se han incorporado a los colegios e institutos para un curso que contará con un nuevo centro, el IES Margarita Salas de Oviedo tras una inversión de 18 millones y años de espera para atajar la saturación del instituto de La Corredoria. Pendiente está la puesta en servicio del colegio Nuevo Roces de Gijón. Además, hay un acuerdo de aumentar el complemento autonómico de los docentes de la concertada en 80 euros en dos años y en primavera se prevé terminar con la lista de espera de escuelas infantiles de Gijón y Oviedo, el último objetivo del traspaso de este servicio de los ayuntamientos al Principado.

En el ámbito universitario, el rector de la Universidad de Oviedo Ignacio Villaverde ha pedido una agilización de la transformación de El Cristo. En ese sentido, el presidente del Principado Adrián Barbón anunció en la inauguración del curso universitario que la Tesorería de la Seguridad Social, principal propietario de terrenos en la zona, se incorporará a la comisión de seguimiento de la reordenación urbanística del viejo hospital.