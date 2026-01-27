Asturias termina 2025 con 2.300 parados más y añade 5.200 puestos de trabajo

Datos

Asturias terminó 2025 con más parados que hace un año, 2.300 personas lo que supone un empeoramiento del 6,1%. Al mismo tiempo, se crearon 5.200 puestos de trabajo en un año, una mejora del 1,2% lo que lleva al mayor nivel de ocupados desde 2008 con 436.000 personas. Son datos de la Encuesta de Población Activa EPA del trimestre del pasado otoño. La tasa general de paro es del 8,2%. Por sexo, hay un fuerte contraste en detrimento de las mujeres: el paro femenino sube un 8% mientras el masculino baja un 21%.

Y por edad, la tasa de paro juvenil (menores de 25 años), aunque baja es todavía del 22%, casi el triple que la tasa general de desempleo en Asturias.

Comentarios

María Jesús Gutiérrez, de Comisiones Obreras, llama la atención sobre la caída del empleo industrial mientras que el sector que más mejora es el empleo público. La dirigente de Comisiones demanda apostar por los sectores más productivos. En UGT, Javier Campa ve claroscuros. En lo negativo, avisa de la precariedad y la feminización del paro. Campa señala la importancia del empleo industrial y llama la atención sobre la necesidad de mejorar la calidad del empleo de los sectores más pujantes. Ignacio García, de Fade, resalta que la mejora del empleo se produce a partir de los 25 años. Al mismo tiempo, García destaca la mejora de la ocupación aunque es más débil que en el conjunto de España. También resalta la mala racha del empleo industrial.