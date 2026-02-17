Asturias suspende las batidas y modificará el decreto del plan de gestión

Medio Rural del Principado de Asturias suspende las batidas de lobo. LO hace a la vista de la sentencia del Tribunal Supremo que anula los programas de control de 2022 y 2023 y anula el artículo 7.5 a del decreto que regula el plan de gestión del lobo. Todo encuadrado en un tiempo en el que la especie tenía la protección reforzada del LESPRE.

El consejero Marcelino Marcos entiende que la sentencia se refiere a una situación ya superada porque el lobo carece de protección especial. Así las cosas, lo primero es suspender las batidas previstas para garantizar la seguridad jurídica.

El siguiente paso será modificar el decreto para adaptarlo a la nulidad del artículo señalado por el Supremo y adaptarlo a la nueva situación. El cambio sería antes de junio. El objetivo era que hubiese 53 lobos menos en el campo antes de marzo. A fecha de hoy, han sido abatidos 31 y 11 fueron encontrados muertos.