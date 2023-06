CON ARTURO TÉLLEZ

Asturias en la Onda 09/06/2023

Barbón habla de cierre de filas en el PSOE tras la renuncia de Francisco Blanco a ir en la lista electoral y criticando el número 1 de Adriana Lastra. El PP confirma que Diego Canga se postulará a la presidencia del Principado a lo que Pumares de Foro advierte de que no cuente con él y Vox recuerda que los números son insuficientes. Paso administrativo adelante para poner en funcionamiento la regasificadora de Gijón. El Colegio de Abogados de Oviedo celebra elecciones a decano. Malestar de las familias del colegio Rey Pelayo de Gijón porque Educación no asegura que los escolinos vuelvan a un solo centro. El rector Villaverde no ve base objetiva para una reclamación general del examen de Química de la Ebau