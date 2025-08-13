Asturias entra en fase 2 con especial preocupación en Cangas del Narcea

Debido a los vientos de componente sur que están complicando las labores de extinción y dada su evolución el consejero de de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo ha declarado, a las 04.46 horas de hoy, el paso a SITUACIÓN 2 de emergencia del Plan de Incendios Forestales del Principado de Asturias (INFOPA).

En Situación 2 se enmarcan aquellos incendios para cuya extinción prevé la necesidad de incorporar medios extraordinarios procedentes de otra administración, entidad u organismo y en los cuáles se deban adoptar medidas de protección a la población y sus bienes. En este sentido cabe señalar que se ha solicitado la movilización de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

A estas horas se contabilizan diez incendios forestales en Asturias en los concejos de Allande (1), Cabrales (1), Cangas del Narcea (3), Caso (1), Coaña (2) y Quirós (2)