Arturo Valls: "Debería haber una asignatura en los colegios donde se estudiara la empatía, la ética, la moralidad y el diálogo"

Hoy me acompaña un hombre con varias etiquetas. Arturo Valls es humorista, actor y presentador de televisión.

Debutó en 1998, en el programa Caiga quien Caiga, con el Gran Wyoming.

Ha participado en series como Un paso adelante, Siete Vidas o Aída. Aunque para los de nuestra generación siempre será el icónico Jesús Quesada, de Cámera Café.

En 2015 fundó Polvora Films, su propia productora.

Este viernes, ejercerá de maestro de ceremonias en la gala inaugural del Festival Internacional de Cine de Gijón.