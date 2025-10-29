Inicialmente conocida como Ramón Álvarez e Hijos fue la primera empresa del Grupo Armando Álvarez. Es en Álvarez Forestal dónde nacieron los valores y la visión sostenible del Grupo.

Están especializados en los aprovechamientos de madera de eucalipto, que se destinan principalmente a la industria pastero papelera para la producción de pasta de celulosa, empleada en sectores estratégicos como el sanitario, alimentario, papelero y muchos otros; También aprovechan otras maderas, en menor proporción, como pino, chopo, etc.… cuyo destino principal son los aserraderos.

Especialistas en gestión forestal sostenible, que consiste en la gestión de los bosques de acuerdo con los principios de desarrollo sostenible, que garantizan que las actividades que se llevan a cabo en ellos son beneficiosas social, económica y medioambientalmente hablando. En Álvarez Forestal, tienen el propósito de mejorar nuestro entorno más cercano ofreciendo soluciones certificadas y técnicamente responsables con el medio natural.

Contribuyen a la dinamización del entorno rural, generando una actividad (empleo, riqueza y consumo) sostenible en el tiempo. Contrarrestan las emisiones de los combustibles fósiles, ya que los bosques actúan como sumideros de CO2 y minimizan el riesgo de incendios, gracias a la realización de servicios forestales, que mantienen un monte más limpio, ordenado y dotado de caminos forestales, que actúan como cortafuegos y facilitan el acceso de los servicios de conservación y prevención de incendios.

Gracias a las más de 3.500 hectáreas de terreno arbolado que gestionan de forma sostenible, en Álvarez Forestal, absorben más de 24.000 toneladas de CO2 al año, lo que contribuye al Objetivo de Desarrollo Sostenible 13 "Acción por el clima".

Y es que más del 95% del tiempo que tarda en desarrollarse un árbol, está absorbiendo y reteniendo CO2 de forma continua. Esto contribuye notablemente a la mejora del medioambiente y constituye un instrumento directo y estratégico para combatir el cambio climático, la erosión, la desertización, los incendios...y en definitiva, mejora las condiciones medioambientales para la sociedad en general. Además, sus actividades impulsan la dinamización económica del entorno rural.