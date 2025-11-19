Hoy tengo el gusto de compartir café, in situ, son una mujer que, por encima de todo, es asturiana. Además, es Periodista. Así, con mayúscula, como me gusta a mí recalcar. Después de haber trabajado en varios medios de comunicación, Aitana Castaño colabora en otros tantos, como es la sección Comando Norte, con Àngels Barceló. Y, por si fuera poco, es escritora. Que conste que esto no lo cuenta mucho, pero lo de la facilidad con la pluma le viene de tiempos analógicos. Más adelante se lo explicamos...

Después de 30.000 lectores acumulados con su trilogía minera, compuesta por Los niños de Humo, Carboneras y Rastros de Ceniza, hoy nos viene a presentar su cuarto libro; Las Madrinas. Ilustrado, como no podía ser de otra manera, por su fiel escudero, Alfonso Zapico. Una historia de amor, del bueno, de empatía y de empoderamiento femenino.

Y siendo ella de la cuenca del Nalón y viniendo yo de la del Caudal, solo espero que, después de este café, no acabemos como el rosario de la Aurora y nos siga dando tira como colega, compañera y amiga.