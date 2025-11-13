Apuestan por un modelo social y sostenible de agricultura y alimentación, convencidos de que es un modelo generador de empleo, vertebrados del territorio, productor de alimentos de calidad, respetuoso e integrado en el medio ambiente y comprometido con la sociedad.

A lo largo de su andadura han buscado converger con aquellos proyectos afines su iniciativa que vean la necesidad de puntos de encuentro para un desarrollo unitario que permita seguir viviendo en y gracias al campo. Con esta iniciativa desean contribuir al desarrollo de la producción ecológica, a la diversificación productiva y a la conservación de la biodiversidad, así como tratan de facilitar la sostenibilidad de la producción agraria familiar y promueven un consumo local y responsable.

Con la marca AGRECO ofrecen un producto al natural (manzana, kiwi, pequeños frutos, frutos secos, productos de la huerta...etc) y productos elaborador entre los que destaca el zumo natural de manzana y sus mermeladas y conservas vegetales.

La trazabilidad es su prioridad por eso Agrecoastur pretende extremar el control sobre la trazabilidad y seguridad alimentaria de sus productos ofreciendo un catalogo detallado donde encontrar información variada y completa de cada producto.

Su horizonte a corto plazo es poder tener disponibilidad de gamas de productos amplias y diversificadas y ofrecer continuidad en el servicio de los mismos.

La principal ventaja que tienen los socios de Agrecoastur es la cooperación, la de unir sus esfuerzos para avanzar en el desarrollo de la huerta ecológica asturiana. Actualmente disponen de unas instalaciones en La Sierra, Granda (Siero), que incluye tres cámaras frigoríficas para la conservación de frutas y hortalizas. Un equipamiento para la elaboración de zumos y un obrador para elaborar mermeladas y conservas vegetales.

En Agrecoastur están abiertos a la integración en su proyecto, de nuevos productores que deseen unirse al mismo. Esta cooperativa nació con el objetivo de facilitar las condiciones para trabajar de un modo agrupado con el producto ecológico, principalmente hortofrutícola, a fin de facilitar los procesos de almacenaje, conservación o transformación, en los casos que sea necesario, y una distribución conjunta que permita asegurar una comercialización adecuada y eficaz de sus productos. Se trata de mejorar entre todos, las condiciones de producción y comercialización, procurando un precio justo para el productor y el consumidor.

Además, la propia esencia cooperativa hace que desarrollen una constante política de servicios a los socios, como son el abastecimiento de insumos para la actividad agroecológica, tienda ecológica, apoyo técnico en la producción, etc.