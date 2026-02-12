El aeropuerto de Asturias mantiene su crecimiento en número de usuario

El Aeropuerto de Asturias ha registrado en enero cerca de 139.000 pasajeros, con un total de 138.916 viajeros. Esta cifra representa un incremento del 4,6% con respecto al mismo mes de 2025, y convierte el mes pasado en el mejor enero en la historia del aeropuerto, según el Ministerio de Transportes.

Del total de pasajeros registrados en el Aeropuerto de Asturias en enero, un total de 138.363 utilizaron vuelos comerciales y de ellos 110.444 lo hicieron con origen o destino nacional, mientras que 27.919 correspondieron a tráfico internacional.

Los vuelos operados en enero fueron 1.107 entre aterrizajes y despegues, cifra que representa un incremento del 2,8% con respecto al mismo mes de 2025. De esas operaciones, 1.075 tuvieron carácter comercial, un 4% más que en el año anterior.