Un acuerdo de más flexibilidad en las guardias y menos exclusividad zanja la huelga de médicos de Asturias

El Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa) y el Sindicato Médico de Asturias (Simpa) han llegado este jueves a un acuerdo para desconvocar la huelga autonómica de médicos. El pacto contempla mayor flexibilidad en la organización de guardias de 24 horas y reducir un 60% la penalización a los médicos que compatibilizan la actividad en la sanidad pública con el ejercicio privado.

El gerente del Sespa, Aquilino Alonso, y el secretario general del Simpa, José Antonio Vidal, han formalizado el acuerdo en presencia de la consejera de Salud, Concepción Saavedra. Entre los puntos en los que se ha llegado a un consenso figuran también la mejora retributiva para los Médicos Internos Residentes (MIR) --de entre 100 y 150 euros en función de la categoría-- y la reducción de la burocracia en Atención Primaria.

Todos estos acuerdos se han alcanzado en los aspectos que dependen de la administración autonómica, con lo que la negociación del estatuto marco de los médicos a nivel nacional continúa activa, así como la amenaza de huelga general en febrero.

En el ámbito de sus competencias, Salud ha acordado flexibilizar las jornadas de guardia, de manera que, en los diferentes servicios en los que los profesionales así lo demanden, se podrá avanzar hacia un modelo de jornadas efectivas de 12 horas en lugar de las guardias de 24. En este punto, Aquilino Alonso ha explicado que para desarrollar esta medida hará falta un plan que lo ordene y escuchar a los profesionales, ya que hay médicos que "posiblemente no quieran tener jornadas efectivas de 12 horas".

"No se puede hacer de la noche a la mañana pero se abre esa posibilidad", ha resumido, indicando que se analizará la situación de cada uno de los servicios y, en función de lo que se necesite, se establecerá un cronograma y un plan para poder hacerlo en aquellos servicios en los que se pueda, siendo conscientes también de la escasez de profesionales.

Sobre este asunto, el secretario general del Simpa, José Antonio Vidal, ha explicado que se van a buscar fórmulas que eviten las 17 y 24 horas de trabajo continuado y que se reduzcan las jornadas de trabajo diario a periodos no superiores a 12 horas, dando cumplimiento a las reivindicaciones de los médicos más jóvenes y aquellos con mayor necesidad de conciliación.

MENOS BUROCRACIA EN ATENCIÓN PRIMARIA

En Atención Primaria, el consenso alcanzado gira en torno a los desplazamientos que los médicos venían realizando en sus vehículos particulares y las dietas, además de una reducción de la burocracia en las consultas.

Sobre las dietas, el Simpa ha celebrado que se puedan abonar las comidas en las guardias, ya que hasta ahora se daban situaciones "aberrantes" como que un médico que esté de guardia no coma.

En cuanto a la reducción de la burocracia, Aquilino Alonso ha explicado que lo que se va a hacer es una reorganización de la agenda, de manera que los trabajos burocráticos --como la renovación de recetas de pacientes crónicos o de partes de baja--, "salgan de la consulta". Para ello se formará al personal administrativo. También se contempla bajar de 43 consultas a 38 al día.

LA EXCLUSIVIDAD, EL GRAN ESCOLLO

Para el Sespa el punto más "difícil" de negociar ha sido el concepto de exclusividad, una cuantía que reciben los médicos que solo trabajan en la sanidad pública y que se quita a los que ejerzan también en la privada. En Asturias esta diferencia entre nóminas era de 1.056 euros y ahora pasará a ser de 415,60 euros al mes, un 60% menos.

"Seguimos siendo la comunidad que mantienen un complemento por encima de la media, pero también había que ser sensibles al planteamiento que se hacía desde el ámbito sindical", ha explicado el gerente del Sespa.

Por su parte, Vidal ha celebrado el hecho "histórico" de haber logrado reducir en un 60% la exclusividad aunque Asturias siga teniendo "una exclusividad muy alta dentro del conjunto del territorio español". "Éramos conscientes de que era imposible eliminarla por cuestiones de tradición ideológica, porque siempre ha habido y es difícil quitarla del todo, pero la reducción ha sido suficientemente sustancial para que nos sintamos contentos de haber tocado algo que parecía absolutamente intocable", ha dicho.

Ha remarcado el secretario general del Simpa que con esta medida se busca "captar talento" para la sanidad pública, aunque "la gente piensa todo lo contrario porque hay mucha ideología tradicional".

ES "UN BUEN ACUERDO" PARA TODOS

Tras varios días de negociaciones, tanto Administración como sindicato médico han celebrado este acuerdo, asegurando que es "un buen acuerdo" para los profesionales y para los usuarios del sistema de salud.

La consejera de Salud, Concepción Saavedra, se ha mostrado "satisfecha" con el acuerdo y ha señalado que, aunque a nivel nacional el escenario sigue siendo incierto y sigue la amenaza de huelga general en febrero, "es importante que aquí en Asturias por lo menos tengamos ya estos acuerdos para evitar que sea una situación que nos produzca trastornos".

Saavedra ha destacado que este acuerdo marca "un antes y un después" porque se está trabajando en modelos organizativos futuros. "Estamos hablando de reivindicaciones que también llegan de los profesionales más jóvenes y que plantean unos cambios en la forma de trabajar", ha agregado.

Por su parte, Aquilino Alonso ha asegurado que desde el Sespa están "contentos" de haber podido llegar a este acuerdo y ha indicado que se dan de plazo unos tres meses para empezar a poner en marcha todas las medidas.

El secretario general del Simpa, José Antonio Vidal, se ha mostrado "satisfecho" por el acuerdo después de las jornadas de huelga, y ha señalado que, al ser medidas del ámbito autonómico, "se pueden aplicar rápidamente y con facilidad".

Vidal se siente "especialmente orgulloso" de haber logrado mejorar las retribuciones de los médicos residentes, "los más débiles del sistema". "Hemos pasado de ser la penúltima Comunidad en retribuciones de residentes a ser la tercera", ha celebrado.