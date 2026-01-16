COMEDIA

Zaraguasa, una gran fiesta de la comedia que cumple su mayoría de edad

El Festival Zaraguasa arranca este viernes su decimoctava edición, que se celebrará hasta el 25 de enero en el Refugio del Crápula. Durante diez días cómicos locales y nacionales buscarán la sonrisa del público con diferentes estilos humorísticos. La actriz Yolanda Blanco recibirá este año el premio José El Niño por su trayectoria en el mundo de la comedia.

José Antonio Alaya

Zaragoza |

El telón de la decimoctava edición de Zaraguasa lo levantará esta noche a las 21.00 horas el dúo Comedydos con su espectáculo de sketches y humor dinámico. Mañana sábado, a las 19.00 actuará Colectivo Desastre, una propuesta que mezcla stand-up y humor alternativo, y en dos pases, a las 17.00 y a las 21.00 el doble cartel formado por Iggy Rubin y Beñat Iturbe, dos nombres conocidos en la escena de la comedia nacional.

El domingo, a las 19.00 será el turno de Juako Malavirgen con su monólogo cómico-musical, una propuesta ya clásica en la escena aragonesa que combina canciones satíricas y humor irreverente, aunque este año, aprovechando que está cerca de celebrar sus 25 años en los escenarios, ha decidido dar más peso a la música, interpretando 25 canciones de su repertorio.

La programación continuará continuará el jueves 22 de enero, a las 21.00 horas, con Xavi Daura y Arnau García, en una noche dedicada al post-humor y el surrealismo. El viernes 23, también a las 21.00 horas, actuará Darío Mares, con un espectáculo de stand-up de autor; y el sábado 24 será turno para la comedia con el sello local de La María Rosa, a las 19.00 horas, y Vanesa Valero a las 21.00 con un directo muy cercano al público. El colofón lo pondrá la entrega del premio José El Niño a Yolanda Blanco, el domingo 25

