Zaraguasa, una gran fiesta de la comedia que cumple su mayoría de edad

El telón de la decimoctava edición de Zaraguasa lo levantará esta noche a las 21.00 horas el dúo Comedydos con su espectáculo de sketches y humor dinámico. Mañana sábado, a las 19.00 actuará Colectivo Desastre, una propuesta que mezcla stand-up y humor alternativo, y en dos pases, a las 17.00 y a las 21.00 el doble cartel formado por Iggy Rubin y Beñat Iturbe, dos nombres conocidos en la escena de la comedia nacional.

El domingo, a las 19.00 será el turno de Juako Malavirgen con su monólogo cómico-musical, una propuesta ya clásica en la escena aragonesa que combina canciones satíricas y humor irreverente, aunque este año, aprovechando que está cerca de celebrar sus 25 años en los escenarios, ha decidido dar más peso a la música, interpretando 25 canciones de su repertorio.

La programación continuará continuará el jueves 22 de enero, a las 21.00 horas, con Xavi Daura y Arnau García, en una noche dedicada al post-humor y el surrealismo. El viernes 23, también a las 21.00 horas, actuará Darío Mares, con un espectáculo de stand-up de autor; y el sábado 24 será turno para la comedia con el sello local de La María Rosa, a las 19.00 horas, y Vanesa Valero a las 21.00 con un directo muy cercano al público. El colofón lo pondrá la entrega del premio José El Niño a Yolanda Blanco, el domingo 25