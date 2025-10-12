Zaragoza vibra con la Ofrenda de Flores más multitudinaria

Zaragoza se vuelca como cada 12 de octubre con la celebración del día grande de la patrona de la Hispanidad. Durante varios días, permanecerá en la plaza la estructura de más de 15 metros de altura con los más de siete millones de flores ofrecidos por miles de ciudadanos de todo Aragón, España o países hispanos. El tiempo ha acompañado durante la jornada, con temperaturas agradables y nubes y claros.

La gerente de Zaragoza Cultural, María Uriol, ha valorado en el balance la ausencia de incidencias reseñables. Hasta las 18:30 horas, habían pasado ya por la plaza aproximadamente 64.000 personas para dejar sus ramos, aunque por la plaza han pasado más de 300.000 personas. El tiempo medio de recorrido oscila entre los 46 y los 51 minutos, aunque por la mañana, se han producido retrasos al sumarse grupos a la cola de los oferentes individuales.

Tras la Policía Local, a las 6:30 horas, el grupo “Costureras malotas” ha abierto la ofrenda, que se prolongará hasta pasada la medianoche. Un dispositivo de 400 personas de Zaragoza Cultural, 30 jardineros o 260 voluntarios trabajan para que discurra con normalidad y puntualidad. Más de 100 grupos folclóricos amenizan la ofrenda en el escenario de la fuente de la Hispanidad.

Otra de las anécdotas de la jornada la ha protagonizado la corporación municipal. Durante el minuto de silencio convocado en rechazo a la agresión sexual denunciada por una chica la madrugada del sábado, los concejales de los distintos partidos políticos han sido increpados por algunos oferentes que les han pedido “hacer la cola” para dejar sus ramos.

Problemas de transporte

La huelga del tranvía ha condicionado los desplazamientos de muchos vecinos de los barrios que suelen usarlo para acudir al centro para salir en la ofrenda. Eso sí, los servicios mínimos establecidos funcionan al 80%, lo que garantiza cierta fluidez. Además, el consistorio ha reforzado el autobús para intentar paliar el efecto del paro de 24 horas, con lo que también afecta a las muchas personas, especialmente jóvenes, que utilizan el tranvía para acudir al recinto de Valdespartera.

El atuendo de la alcaldesa

Durante el día grande de Zaragoza, la alcaldesa ha lucido para la ofrenda y la misa pontifical en la Basílica del Pilar la recreación de atuendo "de mudar" de clase acomodada, de finales del siglo XIX en el valle del Ebro, según ha detallado el Ayuntamiento. Consta de interiores de algodón, saya de brocado de seda azul claro con bordados dorados, jubón en seda dorada, montón de fondo crudo con bordados chinescos en tonos pastel y joyas de su propiedad.

Últimos actos, el 13 de octubre

Mañana, 13 de octubre, terminarán las fiestas con actos tradicionales destacados. 3.500 personas participarán en Zaragoza en la Ofrenda de Frutos más numerosa de su historia, gracias a a la apertura de todos los ciudadanos interesados, que han podido inscribirse para sumarse a esta ofrenda antes reservadas para los miembros de las Casas Regionales. En concreto, además de representantes de la Federación, participarán ciudadanos en representación de ayuntamientos y organizaciones, o vecinos de todos los barrios y distritos de Zaragoza. Este año se podrían llegar a recoger unos 70.000 kilos de alimentos, todo un récord, que como siempre, se repartirán entre las entidades que atienden a personas vulnerables.