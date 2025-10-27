Zaragoza se rinde ante Pablo López en el concierto de Europa FM

Las Fiestas del Pilar de Zaragoza 2025 comenzaron, tras el pregón en el Ayuntamiento, con el concierto de Pablo López. El escenario de Europa FM dio el pistoletazo de salida a unas fiestas multitudinarias como se demostró por la gran afluencia de público en la plaza del Pilar.

Pablo López consiguió que los asistentes corearan todas las canciones que interpretó como "Quasi", "Dónde", "Suplicando", "El amor se olvidó de nosotros", "Hijos del verbo amar" y "El abrazo más grande de todos los tiempos", poniendo el broche de oro con la versión del tema I Wanna Dance With Somebody de Whitney Houston.

La mejor forma de comenzar las Fiestas del Pilar 2025.