Concierto Europa FM

Zaragoza se rinde ante Pablo López en el concierto de Europa FM

Pablo López actuó después del pregón de las Fiestas del Pilar de Zaragoza. La plaza del Pilar estaba a rebosar en el concierto ofrecido por Europa FM en el primer día de fiestas.

Onda Cero Aragón

Zaragoza |

Las Fiestas del Pilar de Zaragoza 2025 comenzaron, tras el pregón en el Ayuntamiento, con el concierto de Pablo López. El escenario de Europa FM dio el pistoletazo de salida a unas fiestas multitudinarias como se demostró por la gran afluencia de público en la plaza del Pilar.

Pablo López consiguió que los asistentes corearan todas las canciones que interpretó como "Quasi", "Dónde", "Suplicando", "El amor se olvidó de nosotros", "Hijos del verbo amar" y "El abrazo más grande de todos los tiempos", poniendo el broche de oro con la versión del tema I Wanna Dance With Somebody de Whitney Houston.

La mejor forma de comenzar las Fiestas del Pilar 2025.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer