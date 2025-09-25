Zaragoza recupera las visitas al Convento de San Lázaro

Zaragozanos y turistas podrán disfrutar de nuevo de las visitas al antiguo Convento mercedario de San Lázaro. Tras el cierre por el confinamiento durante la pandemia, el centro de interpretación no había vuelto a abrirse, a pesar del malestar entre los vecinos, que han estado presionando al Consistorio en los últimos años para que este espacio volviera a estar operativo.

Durante este tiempo, los servicios municipales analizaron las condiciones del inmueble el inmueble y concluyeron que era urgente una intervención para solucionar los problemas de filtraciones de agua, goteras y humedades. También se ha trabajado en la limpieza del espacio.

El presidente de la Asociación de Vecinos Tío Jorge Arrabal, Rafael Tejedor, ha recordado que las visitas comenzarán este sábado y después se realizarán los primeros sábados de cada mes, por lo que también habrá la próxima semana. También se harán coincidiendo con fechas señaladas para el barrio. Tejedor también ha contado que no es necesario hacer ningún tipo de reserva; tan solo presentarse el sábado en el centro de interpretación, donde se organizarán los grupos.