Zaragoza se prepara para la V Ruta de la Tapa Mudéjar

Los precios de las tapas van de los 2,50 a los 5 euros, y las raciones de 7 a 9 euros. Cada establecimiento participa con una creación culinaria basada en la gastronomía mudéjar que se presentará en piezas de cerámica diseñadas expresamente para este certamen gastronómico que conecta con el patrimonio cultural en el que se enmarcan los bares y restaurantes participantes.

David Sariñena, miembro de la junta directiva de la Asociación de Cafés y Bares, ha señalado que esta edición también contará con la colaboración de la Asociación 'De vuelta con el cuaderno', cuyos cuadernistas se dedicarán a ilustrar las propuestas gastronómicas así como los itinerarios de las rutas teatralizadas que correrán a cargo de Gozarte.

Las rutas diseñadas son: 'Tres joyas del Mudéjar', que comprende el ábside de la Seo, la parroquieta y la torre de la Magdalena, 'Bajo la Luna mudéjar' , recorriendo los alrededores de La Seo, el barrio de la Magdalena y antigua judería, y 'La Zaragoza de las tres culturas'. En cuanto a las creaciones culinarias, se podrán degustar platos como albóndigas de ciervo, higos y nueces en salsa de granada y requesón; guiso de ternasco en pan de pita con yogurt y menta o solomillo a la plancha con salsa de miel y mostaza y reducción de caldo de carne. .