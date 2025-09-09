GASTRONOMÍA

Zaragoza se prepara para la V Ruta de la Tapa Mudéjar

El Ayuntamiento de Zaragoza y la Asociación de Cafés y Bares han presentado una nueva edición de esta cita en la que participarán quince establecimientos desde los que disfrutar del sabor de tapas y raciones además de contemplar de cerca el patrimonio mudéjar en San Pablo, don Jaime, la Magdalena o el entorno de la iglesia de San Miguel.

José Antonio Alaya

Zaragoza |

Los precios de las tapas van de los 2,50 a los 5 euros, y las raciones de 7 a 9 euros. Cada establecimiento participa con una creación culinaria basada en la gastronomía mudéjar que se presentará en piezas de cerámica diseñadas expresamente para este certamen gastronómico que conecta con el patrimonio cultural en el que se enmarcan los bares y restaurantes participantes.

David Sariñena, miembro de la junta directiva de la Asociación de Cafés y Bares, ha señalado que esta edición también contará con la colaboración de la Asociación 'De vuelta con el cuaderno', cuyos cuadernistas se dedicarán a ilustrar las propuestas gastronómicas así como los itinerarios de las rutas teatralizadas que correrán a cargo de Gozarte.

Las rutas diseñadas son: 'Tres joyas del Mudéjar', que comprende el ábside de la Seo, la parroquieta y la torre de la Magdalena, 'Bajo la Luna mudéjar' , recorriendo los alrededores de La Seo, el barrio de la Magdalena y antigua judería, y 'La Zaragoza de las tres culturas'. En cuanto a las creaciones culinarias, se podrán degustar platos como albóndigas de ciervo, higos y nueces en salsa de granada y requesón; guiso de ternasco en pan de pita con yogurt y menta o solomillo a la plancha con salsa de miel y mostaza y reducción de caldo de carne. .

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer