Zaragoza pone en marcha la licencia exprés para agilizar la construcción de vivienda

Obtener las licencias urbanísticas en Zaragoza será más rápido y sencillo cuando entre en vigor, a principios de noviembre previsiblemente, una normativa municipal pionera con nuevas fórmulas que darán agilidad pero también garantías.

Para apoyar a pymes, autónomos o ciudadanos, las reformas de edificios o viviendas, así como otras obras menores, se podrán ejecutar mediante una declaración responsable, de forma que los trabajos podrán empezar al día siguiente de la presentación de la documentación.

Paralelamente, se pondrá en marcha la licencia exprés para acortar los plazos de construcción de vivienda nueva. Los promotores, tras aportar documentación vinculante, podrán iniciar los trabajos bajo rasante al día siguiente de la solicitud, y mientras duren las obras de excavación o cimentación, el Ayuntamiento tramitará las licencias para construcción en altura. Algo que permitirá ganar tiempo y reducir costes.

Habrá, eso sí, algunas excepciones. Las obras en edificios protegidos, los trabajos que impliquen cambios de usos de un local o la segregación de parcelas, seguirán tramitándose con las licencias tradicionales.

Esta nueva normativa, paralelamente, velará por que los trabajos se hagan con garantías. La alcaldesa, Natalia Chueca, ha explicado que “si finalmente no consiguen la licencia solicitada”, tras el estudio de la documentación o inspección de obra, “tienen que garantizar la restitución absoluta del local, vivienda o solar en el que hayan iniciado la obra”.

La alcaldesa ha explicado que el año pasado Urbanismo tramitó unas 32.000 licencias, la mayoría de obra menor. Por tanto, las nuevas fórmulas también aliviarán la carga de trabajo, reduciendo un 75% esas cifras. Algo que permitirá a los servicios municipales centrarse en expedientes de mayor calado.