Zaragoza lanza la nueva campaña “ConVivencia Vial”

El Ayuntamiento de Zaragoza ha lanzado una nueva campaña bajo el lema “ConVivencia Vial”, que busca concienciar a la sociedad sobre las buenas prácticas que son necesarias para limitar los accidentes de tráfico en la ciudad. En 2024 se registraron 3.060 siniestros viales. Con un estilo gráfico original intenta simplificar mensajes clave dirigidos a todo tipo de público que juegan con las palabras Sin/Con, que actúan como elementos comunes en la campaña.

Se hará a extensiva a diferentes formatos, soportes y colectivos. Las personas vulnerables como niños y mayore serán objeto de especial atención en esta campaña. Por ello, se realizarán talleres tanto en zonas jóvenes como en centros de convivencias de mayores. También se realizarán acciones de calle con yincanas y retos y en la parte online, habrá un juego de ordenador o móvil.

La campaña se difundirá a lo largo de este año y el próximo y tiene un presupuesto inicial de 150.000 euros, sufragado por el Ayuntamiento de Zaragoza. Cuenta con la colaboración de Tranvías de Zaragoza y el apoyo de Avanza. La alcaldesa, Natalia Chueca, espera que sea "efectiva" y "ayude a reducir los accidentes y evitar más fallecidos".

ACTUACIONES PARA MEJORAR LA SEGURIDAD VIAL

El Ayuntamiento de Zaragoza continúa trabajando para reforzar la seguridad vial en la ciudad, dentro del Plan municipal al que se destinaron 1 millón de euros este año 2025. En puntos conflictivos como Romareda o Plaza Sanfrancisco se ha reforzado la infraestructura del tranvía con avisadores de sonido y luminosos y la reducción de velocidad en esos tramos.

Además, en el tráfico rodado se ha detectado Avenida San José, Avenida Madrid y Conde Aranda como puntos calientes, donde se están instalando balizas luminosas en los pasos de peatones.