SANIDAD

Zaragoza contará con un 'Espacio Amigo' para familiares de pacientes con cáncer

El 'Espacio Amigo' ofrece un lugar de alivio para las personas que acompañan a pacientes oncológicos durante sus tratamientos y periodos de hospitalización. Se trata de una iniciativa de la Asociación Española Contra el Cáncer, en colaboración del Hotel Ilunion Romareda, donde se ubicará este espacio.

José Antonio Alaya

Zaragoza |

La coordinadora general de voluntariado de la Asociación Española Contra el Cáncer en Zaragoza, María Eugenia Pérez, ha subrayado la importancia de que las personas que acompañan a familiares con cáncer puedan desconectar durante unas horas mientras a los pacientes se les administran los tratamientos o son sometidos a pruebas y revisiones.

Además de contar con un espacio para descansar de la carga que supone para los familiares acompañar a los pacientes oncológicos durante la enfermedad, contarán con el apoyo de voluntarios de la Asociación Española Contra el Cáncer, que les llevarán hasta las instalaciones del hotel, que ofrece un ambiente acogedor, que dispone de prensa diaria o wi-fi.

La ubicación del Hotel Ilunion Romareda resulta ideal para este propósito, ya que se encuentra prácticamente a medio camino entre el Hospital Miguel Servet y el Clínico Universitario. Los acompañantes de los pacientes encontrarán folletos en ambos centros hospitalarios y los voluntarios de la Asociación pasarán periódicamente a ofrecerles este servicio.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer