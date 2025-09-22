Zaragoza contará con un 'Espacio Amigo' para familiares de pacientes con cáncer

La coordinadora general de voluntariado de la Asociación Española Contra el Cáncer en Zaragoza, María Eugenia Pérez, ha subrayado la importancia de que las personas que acompañan a familiares con cáncer puedan desconectar durante unas horas mientras a los pacientes se les administran los tratamientos o son sometidos a pruebas y revisiones.

Además de contar con un espacio para descansar de la carga que supone para los familiares acompañar a los pacientes oncológicos durante la enfermedad, contarán con el apoyo de voluntarios de la Asociación Española Contra el Cáncer, que les llevarán hasta las instalaciones del hotel, que ofrece un ambiente acogedor, que dispone de prensa diaria o wi-fi.

La ubicación del Hotel Ilunion Romareda resulta ideal para este propósito, ya que se encuentra prácticamente a medio camino entre el Hospital Miguel Servet y el Clínico Universitario. Los acompañantes de los pacientes encontrarán folletos en ambos centros hospitalarios y los voluntarios de la Asociación pasarán periódicamente a ofrecerles este servicio.