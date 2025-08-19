Zaragoza concede 65 licencias en 2025 para construir 1.604 nuevas viviendas

El Ayuntamiento de Zaragoza ha concedido en los primeros siete meses de 2025 un total de 65 licencias para la construcción de 1.604 nuevas viviendas en la ciudad, de las que 743 (un 46,3%) son viviendas de protección o públicas. Arcosur, Vadorrey y Valdefierro son los barrios que encabezan la expansión del suelo residencial de la ciudad.

El Distrito Sur se sitúa por tanto en cabeza, con 285 viviendas libres y 388 del Plan Más Vivienda del Gobierno y el Ayuntamiento de Zaragoza. Además, el entorno de avenida Cataluña y Vadorrey, con 188 pisos (95 VPA y 93 libres), continúan el ranking.

Si se tienen en cuenta los registros de la Gerencia de Urbanismo en este siglo, fue en 2006 cuando más vivienda se construyó en la capital aragonesa con 8.940, decreciendo hasta 2010 cuando no se superó la barrera de las 2.000. La media en los últimos trece años comprende entre las 1.100 y las 1.500 viviendas, significando una media al alza desde 2023 hasta volver a rozar las 2.000.

En lo que respecta a la vivienda protegida, la media de VPA sobre el total de pisos construidos en estos últimos 25 años está en el27,26%. Sin embargo, este 2025 con 743 pisos ya, de los que el 46,3% son protegidos o públicos, registra el mejor dato total y porcentual del siglo si se excluye el periodo 2005-2010, cuando la VPA suponía entre el 50 y el 79%. Esto era así porque estaban en marcha los barrios de expansión urbanística como Valdespartera, Parque Venecia y Arcosur, donde casi toda la obra tenía como objetivo la protección oficial.