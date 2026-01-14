Zaragoza, candidata oficial para albergar la Agencia Estatal de Salud

El Consejo de Gobierno ha aprobado la candidatura oficial de Zaragoza como sede de la futura Agencia Estatal de Salud Pública (AESP). Un organismo que servirá para reforzar las capacidades en materia de vigilancia, prevención y respuesta ante riesgos y emergencias sanitarias.

El Pabellón de Aragón de la Expo se presenta como edificio de referencia, que dispone de 7.000 metros cuadrados y cumple con todos los requisitos de capacidad. Eso sí, tendrá adecuarse con un presupuesto estimado de 17 millones y unas obras que se prolongarán 15 meses desde su adjudicación.

La capital aragonesa competirá contra ciudades como Granada, Oviedo, Barcelona, León o Valencia. El consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, destaca las ventajas de Zaragoza como el robusto ecosistema sanitario aragonés, que es potente e innovador, o los avances en datos sanitarios. Asegura que Zaragoza “está lista” con una propuesta “sólida y estratégica”.

Está previsto que la agencia entre en marcha en el primer semestre de 2026 y que albergue a 300 trabajadores. El Ayuntamiento de Zaragoza ha diseñado un plan de acogida para apoyar a esos empleados y sus familias. El primer año generará 3 millones de euros y cuando esté a pleno rendimiento, hasta 15 millones anuales.

A lo largo de la semana se remitirá la memoria correspondiente al Ministerio de Política Territorial, ya que el plazo acaba este sábado 17 de enero.