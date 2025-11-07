Yolanda Blanco estrena en Zaragoza 'Blanco y en Botella'

'Blanco y en botella' es una comedia en estado puro que muestra la realidad de la gran mayoría de los artistas que no ganan Goyas ni protagonizan grandes espectáculos y para los que su mayor éxito es poder ganarse la vida con su trabajo. Esta es la idea que encarna Estrella, una actriz que vive bajo el lema 'The show must go on' y siempre sigue adelante por mucho que se le complique la vida.

Sobre lo que representa para Yolanda el papel de Estrella, la actriz ha señalado que "una no se plantea, cuando quiere ser actriz, de qué va a trabajar; sólo piensas en que te gusta contar historias y estar delante del público, en mi caso con el humor. En esta profesión no todo es muy agradable, el trabajo es muy precario y a pesar de llevar muchos años en esa precariedad, sigues siendo actriz".

En todas las producciones en las que participa Yolanda hay dos premisas: "una es utilizar el humor para que la gente pueda reflexionar y reírse de los temas cotidianos", explica. Otra constante en sus espectáculos es la improvisación con el público: "No les voy a hacer sufrir, pero sí que improviso en esos momentos en los que estrella está trabajando". Otro elemento que diferencia este espectáculo es la música en directo interpretada por el violinista Víctor Palacín.