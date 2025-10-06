Comercio

Vuelve la VISA Huesca con descuentos del 20% en todas las compras

La asociación de comerciantes y Caja Rural lanzan una nueva campaña en la que cada miércoles se podrán conseguir descuentos directos comprando en los 48 comercios adheridos.

Vuelve la tarjeta VISA Huesca, fruto de la colaboración entre la Asociación de Empresarios de Comercio y Servicios de Huesca y Caja Rural de Aragón, y lo hace con una campaña de descuentos a la que se han adherido 48 comercios y en la que se repartirán más de 6.000 euros a través de descuentos directos, para fomentar el consumo en el comercio local oscense. A partir de este miércoles día 8, todos los miércoles de octubre (hasta finalizar el saldo) pagando con la VISA Huesca se podrán conseguir descuentos del 20% por cada compra en uno de los establecimientos adheridos. Una compra de 50 euros dará derecho a un descuento de 10 euros, y si la compra llega a 100 euros, el descuento será de 20 euros de aplicación inmediata.

Es la primera de una serie de acciones que desarrollará la asociación con el respaldo de la VISA Huesca, la tarjeta de Huesca. La tarjeta, que lleva vigente desde hace más de 15 años y la tienen 4.500 oscenses, es totalmente gratuita, no tiene ningún coste ni de emisión ni de mantenimiento, todo ello fruto del convenio entre Caja Rural de Aragón y la asociación. Tampoco exige cambiar de banco ya que puede asociarse a cualquier cuenta bancaria del usuario en cualquier entidad. Además, ofrece ventajas interesantes, como la posibilidad de aplazar cualquier compra en 3 meses sin intereses.

La lista de comercios adheridos puede consultarse en la web de la Asociación (www.comerciohuesca.com/visahuesca) y la tarjeta puede obtenerse acudiendo a una oficina de Caja Rural de Aragón o rellenando el formulario que encontraremos en las redes sociales del comercio o en un QR presente en los comercios adheridos a la campaña.

