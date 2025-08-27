La Vuelta Ciclista cortará el tráfico este sábado en Zaragoza

Zaragoza acoge un final de etapa de la Vuelta Ciclista este sábado, con un circuito de 32 kilómetros. La carrera entrará por el Puente de la Unión y tras pasar una vez por la meta recorrerá un circuito circular de 23,4 kilómetros por Delicias, Hispanidad, la Fuente de la Junquera, el Tercer Cinturón, Cesáreo Alierta, Asalto y Echegaray.

La infraestructura para la llegada, ubicada junto a la Puerta del Carmen, obliga a cortar el tráfico en todo el Paseo María Agustín en horario de 7:00 a 21:30. Asimismo, se verán afectadas las calles del entorno de César Augusto, Paseo Pamplona, Hernán Cortés y San Ignacio de Loyola, donde se va a situar la Oficina Permanente de la Vuelta. El Ayuntamiento recomienda evitar el uso del vehículo privado, sobre todo entre las 15:30 y las 18:00 horas.

Aunque no se pueda estacionar en el entorno de la meta, sí se permitirá el acceso a los garajes privados. Todas las calles afectadas en materia de estacionamiento ya están señalizadas. La Policía Local indicará el acceso a los garajes, y los servicios sanitarios de urgencia estarán garantizados en todo momento.

El tranvía estará cortado en el tramo del Puente de Santiago durante la llegada de los corredores, entre las 16:30 y las 17:30. Por otro lado, las líneas de bus realizarán diferentes desvíos a lo largo del día, por lo que se recomienda consultar la web de Avanza. Según cifras del Ayuntamiento de Zaragoza, la Vuelta tendrá un impacto económico de 300.000 euros en la ciudad.