VOX propone priorizar las ayudas sociales a los españoles

El grupo municipal VOX ha presentado una moción para que el Ayuntamiento de Zaragoza priorice las ayudas sociales a los ciudadanos españoles. El PSOE de Zaragoza acusa esta iniciativa de inconstitucional, de ir contra los derechos humanos y la ley de Extranjería. Esta moción, que también exige a los no nacionales un requisito mínimo de cotizaciones para recibir ayudas, se debatirá y se votará en el próximo pleno.

La portavoz socialista, Lola Ranera, ha avisado en rueda de prensa la presentación de esta moción. Asimismo, ha pedido su retirada a la alcaldesa, Natalia Chueca, si no lo hacen desde VOX. "Los derechos humanos no se pueden tocar. Esta moción es xenófoba, es racista. Esta moción no tiene ninguna humanidad".

Por otro lado, el concejal de este partido, Julio Calvo, ha defendido que la moción pretende potenciar la natalidad y criticar la “falta de responsabilidad” del Gobierno central en materia de inmigración. "El Gobierno de la nación no está sabiendo atajar el problema de la inmigración; al revés, está creando un efecto llamada absolutamente irresponsable".