VOX y la izquierda rechazan el presupuesto de Chueca en comisión de Hacienda

En Zaragoza, los grupos de la oposición han votado en contra del proyecto presupuestos del PP en Comisión de Hacienda. Las cuentas, que superan los 1.000 millones, no sirven, según la izquierda, para dar respuesta a los problemas reales de la ciudad. Critican el recorte en cooperación al desarrollo, la baja ejecución de algunas partidas, proyectos como la ciudad del cine en la antigua Giesa o la inversión para luces de Navidad.

Elena Tomas, portavoz de ZeC, cree que el presupuesto es para el gobierno un escaparate y un titular, pero no una herramienta para mejorar la vida de la gente y los barrios. La socialista Marta Aparicio, ve desequilibrios financieros, con un capítulo 1 infradotado, además de recortes en partidas dedicadas a educación, mercados o empleo.

El grupo de VOX, como ya había anunciado, ha votado en contra también del presupuesto, por la negativa al PP a suprimir el régimen sancionador de la Zona de Bajas Emisiones o por el aumento del gasto corriente en 50 millones de euros. La portavoz de Hacienda, Eva Torres, asegura que su modelo y prioridades son muy distintas a las del PP. Aunque la alcaldesa, Natalia Chueca, destaca el aumento del presupuesto, Torres cree que es “dramático” que las instituciones tengan cada vez más dinero, mientras los ciudadanos pierden poder adquisitivo.

La consejera de Hacienda, Blanca Solans, ha justificado que el aumento del gasto corriente obedece al aumento del coste de determinados servicios o a las necesidades de mantenimiento de equipamientos. Además, defiende el proyecto presupuestario del PP, que ya sin tutelas financieras, ahonda en la reducción de impuestos y deuda, aumentando inversiones y potenciando servicios públicos. Por ejemplo, el 10% del gasto en inversión irá para impulsar vivienda.

El gobierno del PP ha votado en contra de las 11 reclamaciones recibidas en exposición pública y en contra de todas las enmiendas tanto a las bases como al gasto de los grupos de la oposición, que se han puesto de acuerdo en sacar algunas adelante algunas de ellas. VOX no ha apoyado ninguna de las presentadas al gasto municipal por la izquierda, por lo que su “pinza” al PP no ha sido completa.

Tras el dictamen desfavorable de la comisión, los presupuestos se debatirán en el pleno del 26 de febrero, donde si se mantiene el sentido de voto de los grupos, quedarán rechazados. Eso daría paso a una moción de confianza contra Chueca que, al decaer, supondrá la aprobación automática de sus presupuestos.